إسرائيل تمد سوريا بلقاحات كورونا ضمن صفقة تبادل "الاسرى"

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم السبت، بأن إسرائيل وافقت على اقتناء مئات آلاف الجرعات من اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد لإمداد سوريا بها، ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

ونقلت "هآرتس"، عن مصادر دولية تأكيدها أن هذا الاتفاق السري تم التوصل إليه بموجب الصفقة التي أفرجت بموجبها الحكومة السورية عن سيدة إسرائيلية اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية حيث تم اعتقالها، فيما أطلق الإسرائيليون بدورهم سراح راعي غنم سوريين محتجزين لدينا.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر في تل أبيب، أن اتفاقاً سرياً تم إتمامه بين سوريا وإسرائيل أمس الجمعة كجزء من صفقة التبادل، وحظر المراقب العسكري نشر تفاصيلها، لكنه قد يخص اللقاحات المضادة لعدوى "كوفيد-19".

كما أكدت قناة "كان" العبرية أن حكومة إسرائيل صادقت بالإجماع على "دفع ثمن إضافي" مقابل الإفراج عن الإسرائيلية المحتجزة في سوريا، كما أشار موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إلى أن تل أبيب وافقت على تقديم مساعدات في مجال محاربة كورونا إلى سوريا بموجب صفقة التبادل الأخيرة.