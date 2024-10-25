إسرائيل تلمح لقرب إنهاء العملية البرية في لبنان

شفق نيوز/ أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الجمعة، بأن العملية البرية في لبنان بلغت مراحلها الأخيرة، وقد تنتهي خلال أسبوع.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين كبار بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قولهم إن "العملية البرية في جنوب لبنان في مراحلها النهائية، ويتوقع إنهاء المناورة البرية خلال أسبوع أو أسبوعين، إذا لم يتم إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة، ووفقا للاعتبارات العملياتية والسياسية".

وأضافت أن "من الناحية العسكرية، فقد حقق الجيش إنجازات كبيرة على خط التماس في جنوب لبنان، مع تفكيك العديد من البنى التحتية لحزب الله".