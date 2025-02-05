إسرائيل تلحق أمريكا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الأربعاء، انسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

واتهم ساعر في بيان، مجلس حقوق الإنسان بـ"نشر معاداة السامية"، قائلا إنه "حمى تقليديا منتهكي حقوق الإنسان من خلال السماح لهم بالاختباء من التدقيق، وبدلا من ذلك، شيطن بشكل مهووس الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط - إسرائيل".

وأضاف ساعر، أن المجلس "ركز على مهاجمة دولة ديمقراطية ونشر معاداة السامية، بدلا من تعزيز حقوق الإنسان".

وأشار إلى ما وصفه بـ"التمييز الواضح ضد إسرائيل"، مضيفا أنها الدولة الوحيدة في المجلس التي لديها بند مخصص على جدول الأعمال، وتعرضت لأكثر من 100 قرار إدانة، أي أكثر من 20 في المئة من جميع القرارات التي أصدرها المجلس، وهو عدد يفوق ما صدر ضد إيران وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا مجتمعة، على حد تعبيره.

وأكد ساعر أن "إسرائيل لن تقبل هذا التمييز بعد الآن".

وجاء هذا الإعلان بعد لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن.

وكان ترامب وقع، أمس الثلاثاء، أمرا تنفيذيا لانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان بسبب "مواقف منحازة".