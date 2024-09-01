إسرائيل تكشف هويات جثث الرهائن الست (صور + اسماء)

شفق نيوز/ كشفت السلطات الإسرائيلية، صباح الأحد، عن هويات الجثث الست التي تم استعادتها من غزة في عملية، السبت، من بينهم جثة الرهينة الإسرائيلي الأمريكي، هيرش غولدبرج بولين.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صورا للرهائن الست بتدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، بتعليق قال فيه: "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد إلى أرض إسرائيل جثث المختطفين الستة: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، والكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانين.. هؤلاء اختطفوا من قبل دواعش حماس وقتلوا على يد هؤلاء المجرمين في الأسر".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، في إفادة صحفية إن الرهائن الست قتلوا "قبل وقت قصير من وصولنا إليهم"، وأنهم كانوا في نفق بمنطقة رفح.

وكان غولدبرج بولين يبلغ من العمر 23 عامًا عندما اختطف من مهرجان نوفا الموسيقي أثناء هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأصيب بجروح خطيرة أثناء الهجوم وظهر في مقطع فيديو أصدرته الحركة في أبريل/ نيسان وقد فقد جزءًا من ذراعه اليسرى.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بيانا بشأن وفاة هيرش غولدبرج بولين، بتدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "هيرش غولدبرج بولين بطل أمريكي سيظل في الأذهان لطفه وإيثاره. قلوبنا تتألم من أجل جون وراشيل وعائلتهما بالكامل، وكذلك العائلات الأخرى التي علمت اليوم أن أحباءها لن يعودوا إلى الوطن..".