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إسرائيل تكشف عن مفاوضات "تطبيع" مع أكبر دولة إفريقية إسلامية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-14T14:36:08+0000
إسرائيل تكشف عن مفاوضات "تطبيع" مع أكبر دولة إفريقية إسلامية

شفق نيوز / كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الأحد، عن عزم بلاده إجراء محادثات سرية مع النيجر (أكبر دولة إسلامية في إفريقيا) لتطبيع العلاقات الثنائية.

وأشار كوهين، في تصريحات صحفية، إلى أن "النيجر تدرس تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدا أن "نيامي (عاصمة النيجر) ستستأنف علاقاتها مع تل أبيب، إذا ساهمت الولايات المتحدة في دفع هذه العملية".

وتابع "النيجر هي أكبر دولة إسلامية في غرب إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة"، مضيفا أن "إقامة علاقات بين إسرائيل والدول الإسلامية في إفريقيا هي خطوة ستفيد كلا الجانبين سواء على المستوى الثنائي أو من حيث الاستقرار الإقليمي".

وكانت النيجر، قد قطعت العلاقات مع إسرائيل مرتين في الماضي، الأولى عام 1973 خلال حرب أكتوبر، والثانية عام 2002 في عز انتفاضة الأقصى.

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