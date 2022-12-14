إسرائيل تقول إنها قصفت قافلة شاحنات تحمل أسلحة على الحدود السورية العراقية

شفق نيوز/ صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، يوم الأربعاء، بأن بلاده قصفت قافلة شاحنات تحمل أسلحة إيرانية على طول الحدود السورية العراقية الشهر الماضي.

ووفقًا للتقارير في ذلك الوقت ، كانت القافلة تنقل أسلحة إيرانية ، بما في ذلك صواريخ قوية على الأرجح ، من العراق إلى سوريا وقُتل نحو 12 من أفراد الحرس الثوري الإيراني وقوات أخرى مرتبطة بإيران.

وقال كوخافي متحدثا في مؤتمر من جامعة "رايشمان"، إن الجيش الإسرائيلي لديه "معلومات استخباراتية كاملة" لضرب "الشاحنة رقم 8" من قافلة 25 شاحنة ، لأنه كان يعلم أن هذه الشاحنة كانت تحتوي على أسلحة إيرانية.

وأضاف أن طهران نجحت في بعض الأحيان في تهريب الأسلحة إلى سوريا وحزب الله في لبنان، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".