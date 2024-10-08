إسرائيل تقول إنها احتلت منطقة لبنانية وحزب الله يعلن إحباط تسلل باتجاه بلدة أخرى

شفق نيوز/ قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الاسرائيلي احتل إحدى المناطق جنوبي لبنان، في حين اعلن حزب الله إحباط محاولة تسلل باتجاه بلدة أخرى.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، لقطات فيديو تظهر جنودا إسرائيليين وهم يرفعون العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إن "جنود الجيش الاسرائيلي احتلوا منطقة مارون الراس ودمروا منازل أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه نجح في تفكيك أنفاق تحت الأرض وتدمير مواقع لحزب الله، مضيفا "قضينا على مئات العناصر التابعة لحزب الله جنوبي لبنان".

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98، بما في ذلك لواء المظليين ولواء الكوماندوز واللواء السابع وجنود من وحدة ياهالوم، نفذت عمليات محددة ضد معاقل حزب الله على طول الحدود في جنوب لبنان.

وأضاف البيان "حتى الآن، تمكن الجنود من القضاء على مئات الإرهابيين وتفكيك العديد من طرق الأنفاق الإرهابية تحت الأرض وعشرات مواقع البنية التحتية الإرهابية ومجمعات القتال حيث قام حزب الله بإخفاء مئات الأسلحة على طول الحدود، والتي تم تحديدها وتدميرها".

من جانبه قال حزب الله في بيان، "لدى تقدّم قوة للعدو الصهيوني باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطرها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على ‏التراجع".