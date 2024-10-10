إسرائيل تقصف وسط العاصمة بيروت وأنباء عن قتلى وجرحى (فيديو + صور)

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، مساء الخميس، بتعرض العاصمة اللبنانية بيروت إلى قصف إسرائيلي جوي، مخلفاً دماراً كبيراً وسقوط قتلى وجرحى.

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان، قوله إن أعمدة من الدخان الكثيف شوهدت وهي تتصاعد من وسط بيروت، بعد سماع صوت صواريخ فوق المدينة".

إلى ذلك، أكد مصدر أمني لبناني، وقوع ضربة إسرائيلية بمنطقة النويري في بيروت، وسقوط قتلى وعدد غير قليل من الجرحى".

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام عربية، بأن "الاستهداف في العاصمة اللبنانية هو لشخصية سياسية في بيروت"، ولم يتضح بعد، من هي هذه الشخصية التي استهدفت في منطقة النويري وسط بيروت.