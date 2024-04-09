إسرائيل تقصف موقعاً للجيش السوري رداً على إطلاق صواريخ على الجولان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، قصف موقع عسكري للجيش السوري خلال الليل ردا على إطلاق صواريخ على هضبة الجولان المحتلة.

وتأتي الضربة بعد أيام من استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق حيث قُتل قادة عسكريون إيرانيون بارزون.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "طائرات حربية هاجمت البنية التحتية العسكرية للجيش السوري خلال الليل في بلدة محجة"، على بعد نحو 30 كيلومترا من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الجانبين، وفقا لفرانس برس.

وقال الجيش إنه رصد أمس الإثنين إطلاق صاروخ من الأراضي السورية دون وقوع إصابات، وأن مدفعيته ردت بقصف مصدر النيران.

ورفعت إسرائيل من جهوزيتها العسكرية بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق خاصة وأن إيران توعدت بالانتقام.

وأسفرت الضربة التي وقعت في الأول من نيسان/أبريل الجاري عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني بينهم اثنان من قادته.

وجاءت الغارة في خضم تصاعد التوترات الإقليمية وحرب تدور رحاها في قطاع غزة ضد حماس وتبادل نار شبه يومي مع حزب الله في لبنان.