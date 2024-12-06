إسرائيل تقصف منشآت أسلحة كيميائية في سوريا بضربة استباقية

شفق نيوز/ أفادت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الجمعة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ مؤخرا ضربات ضد عدد من منشآت الأسلحة الكيميائية التابعة للحكومة السورية في غرب سوريا.

ولفتت القناة، على موقعها، إلى أن تلك الضربات جاءت "لمنع وقوع تلك الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة" التي تقدمت بسرعة مفاجئة خلال الأيام الماضية من حلب باتجاه حماة وحمص.

وأوضحت أن "الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، على مدار الساعة، يراقبان الصراع في سوريا، خوفا من أن تؤثر التطورات أيضا على إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن تعزيز قواته على الحدود السورية.