إسرائيل تقصف منشأة أسلحة لحزب الله في لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، شنّ مقاتلاته غارة جوية على منشأة أسلحة لحزب الله في شرق لبنان، على الرغم من الهدنة السارية بين الطرفين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وذكر الجيش، في بيان أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح الجو "شن غارة على بنية تحتية في موقع يستخدمه حزب الله لتصنيع وتخزين أسلحة استراتيجية في منطقة البقاع"، مبيناً أن "الجيش سيواصل "العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت جرود قوسايا ومنطقة الشعرة - جنتا في السلسلة الشرقية بالبقاع شرقي لبنان"، مشيرة إلى "تحليق مستمر ومكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء البقاع شرقي لبنان".