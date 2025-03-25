إسرائيل تقصف قاعدتين عسكريتين وسط سوريا

شفق نيوز/ افاد الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أنه استهدف قاعدتين عسكريتين في محافظة حمص وسط سوريا.

وقال الجيش في بيان اليوم، انه "قبل فترة وجيزة، ضرب الجيش الإسرائيلي القدرات العسكرية التي بقيت في قاعدتي تدمر والـT4 العسكريتين السوريتين".

وطبقا للبيان، فإنه سيواصل الجيش الاسرائيلي التحرك "لإزالة أي تهديد ضد مواطني دولة إسرائيل".

ولم تُعلق سوريا على هذه الغارات بعد.

وهذه هي الهجمات الثانية على القاعدتين في الأيام الأخيرة بعد أن قال الجيش الإسرائيلي الجمعة إنه نفذ ضربات على القاعدتين نفسيهما.

وشنت إسرائيل مئات الضربات الجوية على أهداف عسكرية في جميع أنحاء سوريا ونشرت قوات برية داخل وخارج المنطقة العازلة منزوعة السلاح منذ سقوط نظام بشار الأسد، قائلة إنها تريد منع الأسلحة من الوقوع في أيدي الحكومة الجديدة التي تعتبرها "متطرفة".