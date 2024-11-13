إسرائيل تقصف طرق نقل السلاح لحزب الله في سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، مساء الأربعاء، بتعرض منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي وسط سوريا، إلى قصف بواسطة طائرات إسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنبار السورية "سانا"، أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية فى ريف حمص وسط سوريا"، لافتة إلى أن "العدوان الإسرائيلي طال جسرا في قرية الجوبانية بريف حمص".

من جانبه، لفت المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن "ضربة إسرائيلية استهدفت حواجز وطرق تنقل الأسلحة لحزب الله في القصير وريف حمص".