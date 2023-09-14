إسرائيل تقصف حماة السورية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل نفذت ضربة جوية استهدفت محافظة حماة السورية.

وقالت الوزارة في بيان صدر في ساعة متأخرة من الليل، إن الهجوم لم يوقع سوى خسائر مادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، قوله إنه "حوالي الساعة 22:40 من ليل الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط حماة".

وتابعت الوكالة: "أدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن جنديين سوريين قتلا وأصيب 6 في ضربة جوية إسرائيلية على مدينة طرطوس المطلة على البحر المتوسط.

ولم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل عن المواقع المحددة التي تعرضت للقصف.

كما قال مصدر بالمعارضة إن أحدث ضربة إسرائيلية استهدفت أيضا مطار الشعيرات العسكري جنوب شرق محافظة حمص، إلى جانب قاعدة عسكرية جنوبي حماة.

والقاعدة واحدة من القواعد الجوية العسكرية الرئيسية في سوريا التي تحصنها روسيا.

وشنت إسرائيل مئات الضربات على ما تقول إنها أهداف إيرانية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها تجنبت في الغالب قصف المحافظات الساحلية، حيث تتركز أصول عسكرية روسية.