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إسرائيل تقر خطة "لاستهداف قدرات إيران النووية"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-19T05:11:02+0000
إسرائيل تقر خطة "لاستهداف قدرات إيران النووية"

شفق نيوز/ وافقت الحكومة الإسرائيلية، على ميزانية بقيمة خمسة مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) لتعزيز قدراتها على استهداف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن القناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة، أن "الأموال ستوجه نحو الطائرات وجمع المعلومات الاستخبارية، ربما باستخدام الأقمار الصناعية، من بين خيارات أخرى".

وحذرت إسرائيل غير الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 (المعروف أيضا باسم خطة العمل المشتركة)، مرارا بأنها ستبذل كل ما بوسعها لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط وتشير التقديرات إلى امتلاكها ما يصل إلى 300 رأس نووي، غير أنها لطالما نفت ذلك.

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