إسرائيل تقر بتضرر قواعدها الجوية في الهجوم الإيراني

شفق نيوز/ أقر الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بتضرر عدة قواعد جوية في الهجوم الصاروخي الإيراني أمس.

وقال الجيش "تضررت عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني، ولا يوجد ضرر كبير في البنية التحتية".

وأضاف، "على عكس المزاعم الإيرانية -لم يتم إطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت".

وأمس الثلاثاء، شنت إيران أكبر هجوم صاروخي لها على جميع انحاء إسرائيل.

وطلب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هغاري، من الإسرائيليين عدم نشر أو مشاركة أي توثيقات وصور لأماكن سقوط الصواريخ والاستهدافات.