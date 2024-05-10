إسرائيل تقرر توسيع العملية العسكرية في رفح

شفق نيوز/ قررت إسرائيل، يوم الجمعة، توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في أعقاب موافقة المجلسين الحربي والوزاري المصغرين للشؤون الأمنية في تل أبيب على هذه العملية.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، عن مصدرين قولهما إن التوسع في العملية العسكرية لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما قال مصدر ثالث إن توسيع العملية يمكن اعتباره تجاوزا لهذا الخط، في وقت علقت به واشنطن إرسال بعض المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء الأمني أصدر تعليماته للمفاوضين، في الوقت ذاته، بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن"، وذلك في وقت كررت واشنطن بأكثر من مناسبة مطالبتها لإسرائيل بعدم تنفيذ عملية شاملة في رفح، الأمر الذي سيعرض حياة المدنيين للخطر.