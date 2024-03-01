إسرائيل تقتل مستشاراً في الحرس الثوري الإيراني في سوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري، يوم الجمعة، بمقتل أحد مستشاري الحرس الثوري ويدعى رضا زارعي، بقصف جوي إسرائيلي في منطقة بانياس شمال غربي سوريا، مبيناً أنه تم استهداف ثلاثِ قياداتٍ إيرانية في منطقة بانياس الساحلية.

وبحسب المرصد فإن ضربة بانياس استهدفت منزلا كانت تستخدمه الميليشيات الإيرانية، فيما أشارت مصادر محلية إلى سماع ثلاثة انفجارات عنيفة سببت حالة من الذعر في أوساط السكان نتيجة أصواتها العنيفة.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مديرُ المرصد السوري رامي عبد الرحمن قوله إن "استهداف مجموعة تابعة للميليشيات الإيرانية في أطراف مدينة بانياس على الساحل السوري له دلالاتٌ عدة، والمنطقة المستهدفة هي بيئة رافضة للوجود الإيراني في الأساس، ما يَعني أن تلك العناصر مهددة في أي مكان داخل سوريا".

وهذا الاستهداف "هو الأول من نوعه في بانياس منذ ثلاث سنوات" بحسب المرصد.

وعلى وقع الحرب في قطاع غزة، كثّفت إسرائيل وتيرة الغارات التي تشنها في سوريا، حيث تستهدف بشكل خاص مجموعات موالية لطهران بينها حزب الله.