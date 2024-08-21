إسرائيل تقتل قياديا في فتح بقصف سيارته جنوبي لبنان.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، يوم الاربعاء، قتل قيادي عسكري في حركة فتح، الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته قرب مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقالت تقارير صحفية، إن خليل المقدح شقيق القيادي في حركة فتح منير المقدح، قتل في الغارة الإسرائيلية التي أصابت سيارة قرب مخيم عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان منير المقدح، استهداف شقيقه خليل في صيدا.

ويعد خليل المقدح من أبرز القيادات في الجناح العسكري لحركة فتح، ويعمل داخل وخارج الأراضي الفلسطينية.

المصدر: سكاي نيوز