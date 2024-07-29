إسرائيل تقارن أردوغان بصدام حسين وتركيا تصف نهاية نتنياهو بهتلر

شفق نيوز/ تصاعدت حدة التصريحات بين تركيا وإسرائيل في الساعات الأخيرة، وذلك عقب التهديدات التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه تل أبيب.

وبينما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس (الأحد)، إن "أردوغان يواجه مصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين"، تنبأت الخارجية التركية بنهاية لرئيس الوزراء الإسرائيلي تشبه نهاية الزعيم النازي أدولف هتلر.

وقال كاتس عبر منصة "إكس"، إن "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل".

وتابع: "فقط دعه يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".

وأرفق صورة لأردوغان وصدام حسين.

ארדואן הולך בדרכו של סדאם חוסיין ומאיים לתקוף את ישראל. רק שיזכור מה קרה שם ואיך זה הסתיים.@RTErdogan pic.twitter.com/6GykLtLoh4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 28, 2024

وكان أردوغان، شدد على وجوب تعزيز بلاده قوتها "من أجل ردع إسرائيل عن ممارساتها ضد الفلسطينيين".

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، خلال مشاركته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزة شمال شرق البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال أردوغان في هذا السياق: "كما دخلنا قره باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع هؤلاء، فلا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات".

بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن نهاية "مرتكب الإبادة الجماعية (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)" ستكون على غرار نهاية الزعيم النازي أدولف هتلر.

وفي منشور عبر منصة اكس"، قالت الوزارة: "كيفما كانت نهاية مرتكب الإبادة الجماعية هتلر، كذلك ستكون نهاية مرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو".

وأكدت أن "الإنسانية ستقف إلى جانب الفلسطينيين"، وقالت مخاطبة من بستهدفون الشعب الفلسطيني: "لن تستطيعوا إبادتهم".

وأضافت: "كما حوسب النازيون مرتكبو الجرائم الجماعية كذلك سيُحاسب الذين يسعون لإبادة الفلسطينيين".

وأسفرت حرب إسرائيل، المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.