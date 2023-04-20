إسرائيل تفتتح سفارة لها تبعد 17 كيلو متراً عن إيران

شفق نيوز/ يفتتح وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين، كما هو مقرر، اليوم الخميس، سفارة لإسرائيل في عاصمة تركمانستان عشق آباد، القريبة بشكل خاص من الحدود مع إيران.

وعشق آباد قريبة إلى درجة أن بإمكان المقيم في قرية Sarani البالغ سكانها أقل من 420 إيرانياً، سماع صوت المؤذن ينطلق عند الفجر من أحد مساجد العاصمة التركمانية القريبة 17 كيلومترا أي نحو 8 دقائق بالسيارة.

ووصل كوهين مساء أمس الأربعاء إلى تركمانستان، وبرفقته وفد يمثل 30 شركة إسرائيلية، قادما من زيارة رسمية قام بها إلى أذربيجان.

وبوصوله أصبح أول وزير إسرائيلي يزور الدولة الواقعة بآسيا الوسطى بعد آخر زيارة قام بها في 1994 الراحل فيما بعد شيمون بيريز، وبعدها كان لتل أبيب مبعوث في "عشق آباد" قبل 10 سنوات، لكنه كان يمارس عمله من فنادق أو مكاتب مؤقتة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن لتركمانستان الممتدة حدودها 1000 كيلومتر تقريبا مع إيران "أهمية خاصة".