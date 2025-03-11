إسرائيل تغتال مسؤولاً في "بدر" وتفرج عن 5 لبنانيين

شفق نيوز/ أعلنت إسرائيل، يوم الثلاثاء، استهداف مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله في غارة جوية جنوب لبنان، في وقت أعلنت فيه الإفراج عن 5 من المحتجزين اللبنانيين لديها عبر الصليب الأحمر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائراته هاجمت "في منطقة النبطية بجنوب لبنان بشكل دقيق وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو حسن عباس عز الدين".

وأشار الجيش إلى أن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وأضاف أن عز الدين "قاد محاولات إعادة بناء" تلك المنظومة.

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 5 من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل.

وأوضح المكتب أنه "تم إطلاق سراح 5 محتجزين لبنانيين"، مبينا أنه "جرى الاتفاق على إنشاء مجموعات عمل لبحث النقاط الـ5 التي تسيطر عليها إسرائيل والخط الأزرق إضافة إلى قضية المعتقلين اللبنانيين".

كما أوضح أنه "تم عقد لقاء رباعي في الناقورة جنوبي لبنان اليوم بمشاركة ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن "إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات حول حدودهما البرية".