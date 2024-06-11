إسرائيل تغتال أكبر قيادي في حزب الله منذ بداية حرب غزة

شفق نيوز/ قتل 4 عناصر من حزب الله، بينهم قيادي بارز، يوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على بلدة "جويا" في جنوب لبنان.

وذكرت مصادر لبنانية أن القيادي القتيل يدعى "أبوطالب" وهو قائد ما تسمى وحدة "النصر" في "حزب الله".

وبحسب المصادر، يعتبر "أبو طالب" أكبر مسؤول في "حزب الله" اللبناني يتم اغتياله منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية على بلدة "جويا" اجتماعاً لعدد من قادة الصف الأول في "حزب الله".

وأشارت تقارير لبنانية إلى أنه تقرر تأجيل الإمتحانات في مدارس "جويا" حتى يوم الخميس بسبب الوضع الأمني.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته هاجمت مبنى عسكرياً تابعاً لحزب الله ومنصة صواريخ وبنى تحتية في "عيترون" و"ميس الجبل".

وأضاف الجيش في بيان له أن طائرة مسيّرة استهدفت خلية تعمل على إطلاق صواريخ في "دير عامس".