إسرائيل تغتال قياديين في حماس وحزب الله

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، اغتيال قائد فرقة وحدة العمليات الخاصة لحزب الله في بلدة عيترون جنوب لبنان، وبعملية منفصلة أخرى اغتيال القائد الجديد لكتيبة الشجاعية التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

ففي جنوب لبنان، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي قائد فرقة وحدة العمليات الخاصة لحزب الله، في منطقة عيترون في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتله".

وفي غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، تصفية محمد العجلة القائد الجديد لكتيبة الشجاعية التابعة لحركة "حماس"، وذلك بعد أيام من اغتيال سلفه هيثم رزق عبد الكريم الشيخ خليل.

ووفقا للبيان الإسرائيلي فقدت نفذت قوات الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) غارة جوية يوم الأحد الماضي استهدفت منطقة الشجاعية في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل العجلة الذي تولى قيادة سرية الدعم الحربي في الكتيبة طوال فترة الحرب.

وحسب البيان، كان العجلة مسؤولاً عن تزويد عناصر حماس بالعتاد الحربي والأسلحة اللازمة لتنفيذ عملياتها ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين، مشيراً إلى أن "العجلة يعد القائد الخامس لكتيبة الشجاعية الذي يتم تصفيته منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي، والثالث منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي تحمل اسم "العزة والسيف".