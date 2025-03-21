إسرائيل تغتال رئيس المخابرات العسكرية في حماس

شفق نيوز/ أعلنت إسرائيل، يوم الجمعة، اغتيال رئيس جهاز المخابرات العسكرية التابع لحركة حماس جنوب غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه: "اغتال رئيس جهاز المخابرات العسكرية لحركة حماس في جنوب غزة أمس".

وأوضح الجيش في بيان أن "هذا القيادي هو أسامة طبش، وأنه كان أيضا رئيس وحدة الرصد والاستهداف التابعة للحركة".

ولم يصدر أي تعليق فوري من حماس، على ما قاله الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، الخميس، أنه اغتال قائد جهاز الأمن العام في غزة رشيد جحجوح، ضمن سلسلة استهدافات لقياديين في حماس خلال الأيام الماضية، مع استئناف إسرائيل ضرباتها الجوية وعملياتها البرية في القطاع.

وأورد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس أن الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) هاجما "خلال الأيام الأخيرة وقضيا على الإرهابي المدعو رشيد جحجوح قائد جهاز الأمن العام الحمساوي والذي تولى منصبه بعد القضاء على سلفه المدعو سامي عودة في يوليو 2024".

وأضاف أدرعي أن قوات الاحتلال اغتالت في غارة منفصلة إسماعيل عبد العال الذي "كان يعتبر عضوا بارزا في شبكة تهريب الأسلحة التابعة للجهاد الإسلامي".