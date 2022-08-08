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إسرائيل تعيّن ملحقاً اقتصادياً في تركيا للمرة الأولى منذ 13 عاماً

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-08T10:52:09+0000
إسرائيل تعيّن ملحقاً اقتصادياً في تركيا للمرة الأولى منذ 13 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، يوم الاثنين، أن وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، قررت تعيين ملحق اقتصادي لإسرائيل في تركيا، وهي خطوة أولى من نوعها منذ 13 عاما.

وذكرت الصحيفة، أن الوزيرة الإسرائيلية، وعلى إثر قرار استئناف عمل اللجنة الاقتصادية التركية المشتركة، قررت تعيين ماتان صفران بمنصب الملحق الاقتصادي لإسرائيل في تركيا.

وعدت الصحيفة العبرية، تركيا، "رابع أهم شريك تجاري لاقتصاد إسرائيل، وخامس أهم وجهة تصدير في العام 2021".

وأضافت: ”هناك اتفاقية منطقة تجارة حرة بين تركيا وإسرائيل، منذ أيار/ مايو 1997، وفي إطارها كانت هناك أربع جولات من المفاوضات للجنة اقتصادية مشتركة بين الدولتين، آخرها عقد في القدس في يوليو 2009“.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن ”من المتوقع أن تعقد اللجنة جولتها الخامسة في خريف هذا العام“.

وبحسب بيانات إدارة التجارة الخارجية في إسرائيل، فإن المعاملات الاقتصادية بين تل أبيب وأنقرة خلال العام الماضي بلغت 7.7 مليار دولار، فيما بلغ حجم صادرات السلع الإسرائيلية إلى تركيا حوالي 1.9 مليار دولار.

وتشمل الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا بشكل أساسي المواد الكيميائية بنسبة 52%، والمعادن الأساسية 14%، والمطاط والبلاستيك 10%، وفق الصحيفة العبرية.

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