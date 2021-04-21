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إسرائيل تعود إلى "سان ريمو" لتغير قواعد الحرب البحرية أمام إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-21T16:45:30+0000
إسرائيل تعود إلى "سان ريمو" لتغير قواعد الحرب البحرية أمام إيران

شفق نيوز / تعتزم إسرائيل، العودة إلى دليل "سان مارينو" لتغيير قواعد الحرب البحرية لمواجهة إيران في الخليج.

وتعمل جميع الأطراف الدولية في الفترة الحالية، على صياغة تحديث لدليل "سان ريمو"، الذي كتبته مجموعة من الخبراء إبان الحرب الدولية البحرية عام 1994، وهذا الدليل أو القانون، بمثابة وثيقة قانونية دولية تنطبق على النزاعات المسلحة في البحر.

وكشفت صحيفة "هآرتس" عبرية النقاب، عن عمل مسؤولين عسكريين إسرائيليين، خلال الفترة الحالية، مع وكالات وهيئات دولية مختلفة، لصياغة وثائق قانونية محدثة بشأن النزاعات وقوانين الحرب في البحر.

وأوضحت الصحيفة، أن "هذا العمل الإسرائيلي يأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات في الخليج، خلال الأشهر الأخيرة، في أعقاب وقوع هجمات نسبت إلى إيران ضد سفن تجارية مملوكة لإسرائيل، والعكس بالعكس، أي الهجوم على سفن إيرانية نسبت إلى إسرائيل".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "ضباطا من قسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي قد عقدوا اجتماعات ومؤتمرات مهنية مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم، بهدف تحديد التحديات العملياتية التي يواجهها الجيش في مختلف المجالات، لا سيما في البحر خلال الأشهر الماضية".

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