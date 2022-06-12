إسرائيل تعمل على إحباط "هجوم إنتقامي" لإيران في تركيا

أفادت القناة "13" العبرية بأن الأمن الإسرائيلي يعمل على "إحباط هجوم انتقامي إيراني" في تركيا، مشرة إلى أن أجهزة الأمن التركية تساهم في إحباط هذا الهجوم.

وقالت القناة إن "مؤسسة الأمن (الإسرائيلية) تعمل على إحباط هجوم انتقامي وتؤكد بشكل خاص، أن تحذير السفر إلى تركيا لا يزال ساريا".

وأضافت: "تنبع المخاوف من حقيقة أن الإيرانيين مصممون على الانتقام ردا على الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل، وبعضها منسوب للموساد الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن "الإيرانيين يعملون على استهداف السياح الإسرائيليين في الخارج في ظل فشلهم في الوصول لمسؤولين وشخصيات إسرائيلية كبيرة".

ولفتت إلى أن "أجهزة المخابرات التركية تساعد إسرائيل في إحباط الهجوم الإيراني على الأراضي التركية، ولا تزال حرب العقول بين المخابرات الإسرائيلية والإيرانية حول إحباط هذا الهجوم مستمرة طوال الوقت".