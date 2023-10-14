إسرائيل تعلن مقتل 3 متسللين من لبنان وحصيلة اممية وفلسطينية بالنزوح والضحايا

شفق نيوز/ اعلن الجيش الاسرائيلي، يوم السبت، مقتل 3 متسللين فلسطينيين من لبنان، في حين أعلنت الأمم المتحدة والصحة الفلسطينية حصيلة النزوح والضحايا جراء الحرب الدامية بين حماس والقوات الإسرائيلية الجارية منذ فجر السبت الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "قتل 3 مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل من لبنان إلى إسرائيل قرب منطقة العديسة".

من جانبها أشارت منظمة اليونيسف الى "نزوح ما لا يقل عن 420 ألف شخص من منازلهم في غزة وبات الوصول إلى المحتاجين أكثر صعوبة".

ولفتت الى ان "الوضع في غزة كارثي في ظل قصف بلا هوادة وزيادة هائلة في نزوح الأطفال والأسر ولا توجد أماكن آمنة".

وقالت إن "الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية على رأس الأولويات". إلى ذلك، أعلنت مستشفيات غزة، عن سقوط 256 شخصاً ضحية بينهم 20 طفلاً، إضافة إلى إصابة 1788 مواطنا، خلال أقل من 24 ساعة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الجمعة، ارتفاع عدد الضحايا من أبناء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951 ضحية، منذ بداية السبت الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد ‎الضحايا في قطاع غزة ارتفع إلى 1900، بينهم 614 طفلا و370 امرأة، بينما وصل عدد الجرحى إلى 7696 جريحاً.

وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد الضحايا إلى 51.