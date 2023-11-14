إسرائيل تعلن مقتل واصابة 6 من جنودها خلال المعارك في غزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة اثنان منها جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع، خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

ووفقا لأحدث بيانات الجيش الإسرائيلي فإن القتيلين هما: الرائد (احتياط) راز أبو العافية مرشفون 27 عاما، مقاتل في الكتيبة 6863 لواء النقب (12)، والرقيب روي ماروم 21 عاما، من رعنانا، قائد صف في الكتيبة 906 بصلاح، خدم كمقاتل في دورية هروب.

وتجدر الإشارة إلى مقتل 47 جنديا إسرائيليا في المعارك البرية في غزة منذ الثلاثاء 31 أكتوبر، وبهذا تكون الحصيلة النهائية منذ السابع من أكتوبر قد بلغت 365 جنديا وضابطا إسرائيليا، إلى جانب 59 شرطيا و10 أفراد من جهاز "الشاباك".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 قتيل، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية بين طبيب وممرض ومسعف، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء".