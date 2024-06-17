إسرائيل تعلن مقتل "مسؤول في وحدة صواريخ حزب الله"

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، مقتل قيادي في حزب الله خلال غارة جوية جنوب لبنان.

وقال الناطق العربي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" إن الجيش قضى في غارة على "محمد مصطفى أيوب الناشط المركزي في الوحدة الصاروخية بوحدة نصر في حزب الله في منطقة سلعا جنوب لبنان"

وأضاف: "خلال الأشهر الماضية كان المدعو مصطفى أيوب ضالعًا في الترويج لاعتداءات بإطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل حيث كان يعمل على التخطيط لتنفيذ اعتداءات أخرى من لبنان نحو أراضي دولة إسرائيل".