إسرائيل تعلن مقتل مسؤولين اثنين بالجناح العسكري لحماس في لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، مقتل مسؤولين اثنين في الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قتلت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، الإرهابي محمد حسين علي المحمود، الذي كان بمثابة الذراع العملياتية في لبنان لمنظمة حماس الإرهابية، والتي وجهت العمليات الإرهابية في الضفة".

وأضاف: "وفي عملية مشتركة أخرى للجيش الإسرائيلي والشاباك الليلة في منطقة طرابلس في لبنان، تمت تصفية الإرهابي سعيد علاء نايف علي، من الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان، الذي قاد هجمات ضد أهداف إسرائيلية وعمل على تجنيد عناصر إلى صفوف حماس في لبنان".

وتابع: "يتم تنفيذ هذا النشاط في إطار الجهود التي يبذلها الجيش الإسرائيلي والشاباك لإلحاق الضرر بأنشطة منظمة حماس الإرهابية حيثما تشكل تهديدا لمواطني إسرائيل".

وأكد البيان أن "القضاء عليهما يشكل ضررا لقدرة منظمة حماس الإرهابية في لبنان على ترويج وتنفيذ أعمال إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

وأعلنت حماس بدورها مقتل قياديين من جناحها العسكري في غارات إسرائيلية على البقاع وطرابلس في لبنان.

ووسَّعت إسرائيل بشكل حاد من نطاق ضرباتها على لبنان في الأسابيع الماضية بعد قرابة عام من بدء تبادل إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وكان القتال مقتصرا في الغالب على منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بالتوازي مع الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ عام في غزة ضد حماس.