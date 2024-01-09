إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن مقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني وسام الطويل

شفق نيوز/ أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن مقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني، وسام طويل، حسبما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية.

وقال كاتس، في المقابلة: "بالنسبة للضربة في جنوب لبنان، فقد تحملنا المسؤولية، وهذا جزء من حربنا".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "نستهدف عناصر حزب الله والبنية التحتية والأنظمة التي تمكنوا من وضعها لردع إسرائيل".

وتابع قائلا: "نجعل حزب الله يدفع الثمن في هذا الحرب التي نعمل فيها وفق قواعد محددة. لم نضع هدفنا إحباط 150 ألف صاروخ، لقد تمثل هدفنا بإعادة الأمن لسكان الشمال والجنوب ولدولة إسرائيل".

وأكد كاتس الذي تولى منصبه آخر الشهر الماضي: "فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بجنوب لبنان، فقد تحملنا مسؤولية اغتيال قائد قوة الرضوان. وهذا جزء من الحرب. نحن نلحق الضرر بحزب الله وبنيته التحتية".

كشفت مصادر إسرائيلية، أمس الإثنين، عن مقتل وسام طويل، القيادي في "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله في قصف إسرائيلي.