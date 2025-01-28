إسرائيل تعلن مدة وجود قواتها داخل الأراضي السورية

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من جبل الشيخ، بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية لفترة غير محدودة، مشددا على أنه لن يسمح للقوات المعادية بترسيخ وجودها في جنوب سوريا.

ويأتي ذلك بعدما قام الجيش الاسرائيلي بوضع كرافانات ووحدات إقامة لجنوده، في المنطقة التي تقدم إليها بجبل الشيخ.

وشدد كاتس، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع على أن إسرائيل لن تسمح لـ"قوات معادية" بالتمركز في جنوب سوريا، مشيرا إلى مساع إسرائيلية بـ"لتعزيز العلاقات مع السكان المحليين، خاصة مع الطائفة الدرزية".

ولفت البيان إلى أن كاتس عقد تقييما للوضع الأمني في المنطقة، واستمع إلى تقارير حول العمليات الميدانية التي تنفذها القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وذكر البيان أن كاتس بيّن "السياسة الأمنية لإسرائيل في جنوب سوريا".

ونقل البيان عن كاتس قوله إن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل الشيخ ومنطقة الأمن (في إشارة إلى المناطق السورية التي احتلها عقب سقوط نظام الأسد) لفترة غير محددة من أجل ضمان أمن سكان الجولان والشمال وكافة سكان إسرائيل".

وتابع "لن نعود إلى واقع ما قبل السابع من أكتوبر، ولن نعتمد على الآخرين في الدفاع عن أنفسنا، سواء هنا أو في أي مكان آخر"، وأضاف "لن نسمح لقوات معادية بالتمركز في منطقة الأمن جنوب سورية، من هنا وحتى محور السويداء-دمشق".

ولوح بأن إسرائيل "ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لمواجهة أي تهديد"، على حد تعبيره.

وأضاف "سنعزز العلاقات مع السكان المحليين لتحقيق حسن الجوار، مع التركيز على الطائفة الدرزية الكبيرة التي تربطها علاقات تاريخية وعائلية بالدروز مواطني دولة إسرائيل، الذين تلتزم دولة إسرائيل تجاههم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، نقل وتركيب معدات في المنطقة السورية العازلة بدعوى مساعدة الجنود على البقاء في ظروف جوية قاسية خلال فصل الشتاء، استعدادا لاحتلال المنطقة لفترات طويلة.

وأشار الجيش إلى "إنشاء بنية تحتية ومعدات قادرة على تحمل الظروف الجوية المختلفة، بما في ذلك الهياكل المؤقتة ذات الطبقة الإضافية من العزل، ومعدات التدفئة، والمولدات، ونظام تسخين المياه".

وقال إن "استجابته الكاملة تضمنت، من بين أمور أخرى، مبنى طبيا فريدا من نوعه لعلاج الإصابات الباردة مزودا بالمعدات المناسبة، ومطابخ وقاعة طعام تمكن من توفير الطعام الساخن للجنود".

وفي 9 ديسمبر الماضي، استولت إسرائيل على المنطقة السورية العازلة في انتهاك لاتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، مستغلة إسقاط نظام بشار الأسد قبل ذلك بيوم، واحتلت مناطق تتجاوز المنطقة العازلة في العمق السوري.

ولاحقا أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، تعليماته إلى الجنود بالاستعداد للبقاء في المنطقة السورية العازلة طوال فصل الشتاء. وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حينه، أن الاستيلاء "مؤقت" دون تحديد موعد لانسحاب الجيش من المنطقة.