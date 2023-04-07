إسرائيل تعلن قصف "مواقع تابعة لحماس" جنوبي لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن شن غارات على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى قال إنها تابعة لحركة "حماس" في جنوب لبنان، وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد 34 صاروخاً تم إطلاقها من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في "تويتر": "أغار جيش الدفاع الليلة على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب "لبنان".

وأضاف: "جيش الدفاع لن يسمح لمنظمة حماس الإرهابية العمل انطلاقًا من لبنان ويعتبر الدولة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار تنتطلق من داخل أراضيها"، على حد قوله.

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، وتفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي.

وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد ساعات من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قوي على الصواريخ التي أُطلقت على إسرائيل في أعقاب اقتحام الشرطة الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى، هذا الأسبوع.

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يونيفيل: لبنان وإسرائيل لا يريدان الحرب

بدورها أكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، في بيان فجر الجمعة، أعقب قصفا نفذته إسرائيل على الجنوب اللبناني، أن الطرفين "لا يريدان الحرب"، داعية إياهما إلى التهدئة.

وأعلنت القوة الدولية التي تنتشر في جنوب البلاد للفصل بين إسرائيل ولبنان، أن الجيش الإسرائيلي أبلغها باعتزامه الرد على الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، قبل دوي انفجارات في محيط مدينة صور. وأوضحت أن "الطرفين قالا إنهما لا يريدان الحرب".