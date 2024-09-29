إسرائيل تعلن قصف عشرات الأهداف لحزب الله بغارات جديدة في لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه شن غارات على عشرات الأهداف لحزب الله داخل لبنان، خلال الساعات الأخيرة.

وقال الجيش في بيان: "قامت مقاتلات سلاح الجو بتوجيهات من قيادة المنطقة الشمالية، بإغارة على عشرات الأهداف الإرهابية في الأراضي اللبنانية خلال الساعات الأخيرة".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 33 شخصا وإصابة 195 آخرين، في الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان، السبت.

وخلال الأيام الأخيرة، زادت حدة المخاوف من تحول الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة، مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على مناطق متفرقة من لبنان.

واغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في غارة جوية مدمرة على بيروت، الجمعة، مما وجه ضربة قاصمة للجماعة المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي السبت إنه قتل نصر الله في الغارة التي استهدفت مقر القيادة المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أكد حزب الله النبأ من دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل نصر الله بأنه "خطوة ضرورية نحو تغيير ميزان القوى في المنطقة لسنوات مقبلة".