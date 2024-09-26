إسرائيل تعلن قتل قائد بحزب الله وتنشر لحظة تصفيته (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، قتل قائد عسكري بارز في حزب الله اللبناني، إثر ضربة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية ببيروت.

وذكر الجيش في بيان له أن "قائد الوحدة الجوية في حزب الله (محمد حسين سرور) قتل في غارة دقيقة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطعا مصورا مقتضبا يُظهر تعرض مبنى من عدة طوابق لما يبدو أنه انفجار في الجزء السفلي منه، قبل أن تتصاعد ألسنة اللهب والدخان من المكان.

وهذا هو الهجوم الإسرائيلي الرابع من نوعه خلال أسبوع على نفس المنطقة التي تعد معقلا للحزب اللبناني.