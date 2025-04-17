إسرائيل تعلن قتل ثلاثة من عناصر حماس في رفح

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، القضاء على خلية تابعة لحركة حماس تضم ثلاثة عناصر في مدينة رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن جنود لواء غولاني قتلوا 3 من عناصر حماس المسلحين خلال عمليات اللواء في ممر موراغ في رفح، فيما تم خلال العمليات، تدمير منشأة تدريب تابعة لحماس، واستهدفت القوة عناصر من الخلية التي أطلقت النار على القوات الأسبوع الماضي.

ووفق البيان العسكري الإسرائيلي، تواصل قوات من لواء غولاني أنشطتها العملياتية في ممر موراغ في منطقة رفح، بوتيرة ليست سريعة، بحوالي كيلو ونصف خلال اليوم.

وأضاف البيان، أنه "خلال العمليات، حددت القوات الإسرائيلية البنية التحتية لحماس في المنطقة ودمرتها، وضمّت مخبأ للأسلحة، والبنية التحتية العملياتية التي يعمل العناصر من خلالها، ومجمعاً تدريباً لكتيبة الشابورة، والذي كان يحتوي على دبابة وهمية تحاكي دبابة الجيش الإسرائيلي، للتعامل معها".