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إسرائيل تعلن عودة علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا..  والأخيرة: لن ننسى فلسطين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-17T12:47:20+0000
إسرائيل تعلن عودة علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا..  والأخيرة: لن ننسى فلسطين

شفق نيوز / أعلنت حكومة تصريف الأعمال الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا، فيما وصف الرئيس الإسرائيلي استعادة العلاقات بأنها "مهمة ونتاج عام كامل من العمل".

وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد في بيان نقلته الحرة واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "إسرائيل وتركيا قررتا استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وستعيدان سفير كل منهما إلى الأخرى بعد تحسن مطرد في العلاقات".

وأضاف البيان أن "تطوير العلاقات سيسهم في تعميق العلاقات بين الشعبين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

من جهته رحب الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ بـ"استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا"، مبينا انها "عملية مهمة كنا نقودها خلال العام الماضي وستؤدي إلى تنمية الاقتصاد والسياحة والعلاقات الودية بين البلدين".

وتابع الرئيس الإسرائيلي ان "الشراكة وحسن الجوار في شرق البحر الأبيض المتوسط أمران مهمان لنا جميعًا، ويمكن لأعضاء جميع الأديان - المسلمون واليهود والمسيحيون - أن يعيشوا في سلام ويجب عليهم ذلك".

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن تركيا "لن تتخلى عن القضية الفلسطينية" على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا تحولا في الآونة الاخيرة بعد زيارة الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ لتركيا في مارس في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.

وقام وزير الخارجية التركي بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية أيار في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية.

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