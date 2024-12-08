إسرائيل تعلن سوريا جبهة قتال رابعة

شفق نيوز/ وصف رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي، مساء اليوم الأحد، سوريا بأنها باتت جبهة رابعة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، يأتي ذلك بعد إعلان بنيامين نتنياهو "الاستيلاء" على المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا.

وقال هاليفي إن الجيش يقاتل على جبهات غزة والضفة الغربية ولبنان، و"بدءاً من الليلة سوريا"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد إن الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري "دون مقاومة"، وفق تعبير صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانبه أن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد هو "نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران" وفق تعبيره.