إسرائيل تعلن دخول "بطاريات المدفعية" للقتال في لبنان وحزب الله يستهدف "ميركافا"

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الاحد، أن قوات مدفعية تابعة للواء 282 تعمل منذ عدة أشهر على الحدود الشمالية، حيث تواصل استهداف مواقع لحزب الله بهدف دعم العمليات البرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه عبر "اكس" إن بطارية مدفعية عبرت الحدود اللبنانية مؤخرًا، وبدأت تنفيذ قصف مدفعي من داخل الأراضي اللبنانية لتوسيع نطاق العمليات ولتوفير دعم مكثف للقوات البرية المشاركة في المناورات.

وأوضح أدرعي أن العمليات العسكرية منذ بداية التوغل البري أسفرت عن استهداف آلاف المواقع، بينها مستودعات أسلحة، ومقرات قيادة، وشقق عملياتية، ومواقع إطلاق صواريخ.

وفي المقابل أعلن حزب الله، عن استهدافه لدبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة مثلث طير حرفا - الجبين جنوب لبنان.

يأتي ذلك بعد أعلن الحزب عن تنفيذ عملية وصفها بالنوعية استهدفت خلالها قواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقتي حيفا والكرمل باستخدام صواريخ "نصر 1" و"فجر 5".