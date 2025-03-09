إسرائيل تعلن خطة مساعدة "غير مسبوقة" للدروز في سوريا

شفق نيوز/ كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأحد، عن "خطة مساعدة غير مسبوقة" للدروز في سوريا، تتضمن السماح للعمال منهم بالعمل في إسرائيل.

وقال كاتس: "سنسمح قريباً للعمال الدروز من سوريا بالقدوم للعمل في بلدات الجولان في إسرائيل"، مؤكداً أن "الحكومة تصادق الآن على خطة مساعدة غير مسبوقة للمجتمعين الدرزي والشركسي في إسرائيل، برئاسة رئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو ووزير المالية (بتسلئيل) سموتريتش".

وأوضح "بصفتي وزيراً للدفاع، أحييهم على ولائهم وشجاعتهم وعلى مساهمتهم في أمن إسرائيل في الأوقات الصعبة والحاسمة"، متعهداً بأن إسرائيل ستواصل تعزيزهم وكذلك حماية إخوانهم في سوريا من أي تهديد.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي صرح، أمس السبت، أن بلاده ستعمل على إبقاء جنوبي سوريا "خاليا من الأسلحة والتهديدات"، متعهدًا بـ"حماية السكان الدروز في المنطقة، ومن يمسّ بهم سيدفع الثمن"، وفق قوله.

وجاءت تلك تصريحات بالتزامن مع الأحداث الدموية التي تشهدها منطقة الساحل غربي سوريا، حيث حذّر كاتس من تصاعد أعمال العنف، قائلا إن "تنظيم الجولاني" التابع لهيئة تحرير الشام يرتكب ما وصفه بـ "مجزرة" بحق السكان العلويين في المنطقة، في إشارة إلى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع (الملقب بالجولاني).

وتشهد محافظة اللاذقية، منذ الخميس الماضي، اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للأسد، تعد "الأعنف" منذ الإطاحة به في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.