إسرائيل تعلن خطة لإجلاء سكان بلدة على الحدود مع لبنان

شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تخطط لإجلاء السكان من بلدة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

وأضافت أن سكان البلدة القريبة من الحدود سينقلون إلى منازل ضيافة مدعومة من إسرائيل.

ويقع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين في لبنان على الحدود هذه الأيام.

وحمّل الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، حزب الله في لبنان مسؤولية السماح لفصائل فلسطينية استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ، مهددًا برد قوي على ذلك.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، إن إطلاق الصواريخ من لبنان تم بموافقة حزب الله، وسيتحمّل العواقب كافة، على حد قوله.

جاء ذلك، بعد إعلان "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس مسؤوليتها عن استهداف موقع "العباد" العسكري شمال إسرائيل بنحو 30 قذيفة صاروخية.