إسرائيل تعلن إحباط عشرات الهجمات الإيرانية ضد اليهود

شفق نيوز / أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الخميس، إحباط تل أبيب وشركائها الأجانب، أكثر من 50 هجوما دبرته إيران على إسرائيليين ويهود في الخارج، خلال السنوات القليلة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن غالانت الذي يزور أذربيجان، قوله: "بناء على أوامر زعيمها الأعلى، شنت إيران في السنوات القليلة الماضية حملة إرهابية عالمية غير مسبوقة النطاق، ركزت على الإسرائيليين واليهود، نحن نتحدث عن أكثر من 50 محاولة هجوم".

ونسب غالانت الفضل إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية و"التعاون الوثيق مع دول كثيرة" في إحباط الهجمات المزعومة.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الأربعاء، إيران، بالوقوف وراء محاولة فاشلة لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في باكو.

وتخوض إسرائيل، وإيران، حرب ظل، على غرار الحرب الباردة منذ عقود، مع تبادل الاتهامات بالتخريب ومؤامرات الاغتيال.