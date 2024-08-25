إسرائيل تعلن حالة الطوارئ بعد هجوم حزب الله

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأحد، حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم إسرائيل اعتبارا من صباح اليوم.

وذكر مكتب غالانت في بيان، أن إعلان حال الطوارئ يتيح للجيش "إصدار تعليمات إلى مواطني إسرائيل، بما يشمل الحد من التجمعات وإغلاق المواقع حيث يكون ذلك ذا صلة".

‎وأضاف: "أنا مقتنع بوجود احتمال كبير لشن هجوم على السكان المدنيين في مناطق من البلاد"، مردفاً: "أعلن بموجب هذا وضعا خاصا على الجبهة الداخلية في مناطق أخرى من البلاد. الوضع ساري لمدة 48 ساعة تبدأ من الساعة 6:00 صباحا".

‎وفي بيان منفصل، قالت وزارة الدفاع إن غالانت أطلع نظيره الأميركي لويد أوستن على الوضع.

‎ونقل البيان عن الوزير الإسرائيلي قوله "نفذنا ضربات دقيقة في لبنان من أجل إحباط تهديد وشيك ضد مواطني إسرائيل".

‎وتابع البيان: "نحن نتابع عن كثب التطورات في بيروت، ونحن عازمون على استخدام كل الوسائل المتاحة لنا من أجل الدفاع عن مواطنينا".

‎وذكر البيان أيضا أن المسؤولين "ناقشا أهمية تجنّب التصعيد الإقليمي".

في السياق، ناشد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأحد، وزراء الخارجية في جميع أنحاء العالم ودعاهم إلى دعم إسرائيل.

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل تصرفت بعد أن "حددت بوضوح هجوما مخططا له واسع النطاق من قبل صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة ضد أهداف في إسرائيل، ووجهت ضربة استباقية لوقف الهجوم".

وقال كاتس: "في هذا الوقت، من المهم أن تدعموا دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد محور الشر الإيراني ومنظماته الوكيلة وعلى رأسها حزب الله" على حد قوله.