إسرائيل تعلن تحرير 4 رهائن خلال عملية خاصة بغزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، تمكنه من إنقاذ أربعة رهائن في قطاع غزة، كانت تحتفظ بهم حماس في مخيم النصيرات.

وقال في بيان مشترك مع الشاباك والشرطة الإسرائيلية، إنه "في عملية معقدة قام بها الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية، تم إنقاذ أربعة رهائن إسرائيليين صباح اليوم (السبت)، نوعا أرغاماني (25 عاما)، ألموغ مئير (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما)، الذين اختطفتهم حركة حماس إلى قطاع غزة من حفل الهانوفا في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وبحسب البيان، تم إنقاذ المختطفين من قبل مقاتلي الشاباك والجيش الإسرائيلي من موقعين مختلفين خلال العملية في قلب مخيم النصيرات.

وأوضح أن حالة الرهائن الصحية طبيعية وتم تحويلهم لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية في المركز الطبي تل هشومير شيبا.

من جهتها قالت القناة 13 العبرية، إن المستوى السياسي في إسرائيل وافق الخميس الماضي، على تنفيذ العملية لتحرير الرهائن صباح اليوم، وقد تم تنفيذ المهمة بنجاح.

من جهته، أرجأ الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، مؤتمرا صحفيا كان من المقرر أن يعلن خلاله الانسحاب من الحكومة، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تحرير 4 محتجزين من مخيم النصيرات بقطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس أرجأ التصريح الذي كان مقررا له الليلة، عقب إنقاذ المختطفين الأربعة في العملية الخاصة لقوات الأمن في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".