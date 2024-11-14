إسرائيل تعلن الهدف من ضربة سوريا الأخيرة

شفق نيوز/ كشف الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، عن طبيعة الغارات الأخيرة التي نفذتها طائرات حربية في سوريا، لافتاً إلى أنها استهدفت مقرات تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وقادتها المقيمين خارج قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على عدة مبان عسكرية ومقرات قيادة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في سوريا".

وأوضح الجيش أن "هذه الغارات ضربت بقوة قيادة الحركة ونشطائها حيث نفذت حركة الجهاد الإسلامي بقيادة قادتها المقيمين خارج قطاع غزة مع حماس مجزرة السابع من أكتوبر ومنذ ذلك الحين تواصل تنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه في الحرب الدائرة في جنوب لبنان تدعم الحركة حزب الله وذلك بتوجيه إيراني مباشر حيث تعتبر الحركة بمثابة وكيل إيراني آخر في الشرق الأوسط والذي يقيم في سوريا برعاية النظام السوري، متوعداً بمواصلة "العمل في مواجهة حركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في كل مكان يتطلب ذلك".