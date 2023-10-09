إسرائيل تعلن السيطرة على بلدات غلاف غزة كافة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، استعادة السيطرة على التجمعات السكانية في محيط قطاع غزة كافة، في أعقاب عمليات تسلل لمسلحين تابعين لحركة حماس إلى البلدات الإسرائيلية، منذ صباح السبت.

ونقلت وكالة رويترز، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن بعض المسلحين "ما زالوا في الأراضي الإسرائيلية"، مما يؤدي إلى اشتباكات متفرقة.

وبدأ التصعيد بعدما شنت حركة حماس هجوما مباغتا على إسرائيل، فجر السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة، وتسلل المئات من مسلحيها إلى الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ بدء الهجوم المفاجئ، قُتل أكثر من 700 شخص أغلبهم من المدنيين، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي، ومن بينهم 73 جنديًا.

ونفذت إسرائيل بعد ذلك ضربات جوية ضد مواقع لحركة حماس في غزة، أسفرت بحسب وزارة الصحة في القطاع عن مقتل 493 شخصًا.

وقبل إعلان السيطرة على البلدات، كان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال إن القتال مع مسلحي حماس في البلدات الجنوبية للبلاد "يستغرق وقتا أطول" من المتوقع.