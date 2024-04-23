إسرائيل تعلن اغتيال قيادي بحزب الله والأخير يرد بـ"مسيّرات إنقضاضية"

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، اغتيال مسؤول بوحدة الدفاع الجوي لحزب الله بغارة جوية استهدفت سيارته في منطقة تبعد نحو 35 كلم عن الحدود في جنوب لبنان، في حين ردّ الحزب بهجوم جوي مركب بـ"مسيّرات إنقضاضية" على عملية الاغتيال.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "تم القضاء على مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله ومسؤول آخر في الوحدة الجوية لقوة الرضوان في الحزب".

وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، غارة في جنوب لبنان قضى خلالها على، حسين علي عزقول، مسؤول في قوة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وفق ما كتبه أدرعي عبر حسابه بمنصة "أكس".

وحسب ما ذكره أدرعي فقد "تورط عزقول في أنشطة القوة ولعب دورًا في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة، تلحق عملية القضاء عليه ضررا ملموسا في قدرات القوة والتنظيم في تلك المنطقة".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه "خلال ساعات الليلة الماضية تم القضاء في منطقة أرزون على، ساجد صرفند، وهو مسؤول في الوحدة الجوية التابعة لقوة الرضوان في حزب الله".

ونعى حزب الله من جهته، "حسين علي عزقول"، وقال إنه من مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان.

وأضاف الحزب في بيان، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد الأخوة المجاهدين، ‏شنت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‏‏2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى إنقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة. ‏