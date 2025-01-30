إسرائيل تعلن اعتراض "مسيّرة مراقبة" لحزب الله

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، اعتراض طائرة مسيّرة لحزب الله أطلقت على حد قوله باتجاه الأراضي الإسرائيلية، دون أن يوضح إن كان اعتراضها حصل في الأجواء اللبنانية أو بعد اختراقها الحدود.

وأفاد الجيش في بيان مقتضب بأن سلاح الجو "اعترض مسيّرة مراقبة لحزب الله أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية" من غير أن تنطلق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وذلك في وقت يسود وقف إطلاق نار هش بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن خمسة أشخاص أصيبوا في غارة إسرائيلية بطائرات مسيرة استهدفت بلدة مجدل سلم في جنوب البلاد.

ووفقا للوزارة أصيب 36 شخصا في النبطية، إحدى المدن الرئيسية في جنوب لبنان، في غارات جوية إسرائيلية، أول أمس الثلاثاء.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف مركبات تابعة لجماعة حزب الله كانت تنقل أسلحة على مشارف النبطية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أربعة عند أطراف بلدة مارون الراس الحدودية وأطلق لاحقا سراح ثلاثة منهم، أمس الأربعاء.

ولم تسحب إسرائيل حتى الآن قواتها بالكامل من جنوب لبنان، وقالت إنها ستواصل العمل ضد أي تهديد لها ولمواطنيها.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أول أمس الثلاثاء، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، الذي يرأس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق وفقا للقانون الدولي.

وتقدم ميقاتي بالشكر للصليب الأحمر الدولي على جهوده في تأمين الإفراج أول أمس الثلاثاء عن تسعة لبنانيين اعتقلتهم إسرائيل.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن القوات الإسرائيلية قتلت 24 شخصا على الأقل وأصابت 141 في جنوب لبنان يومي الأحد والاثنين الماضيين في الوقت الذي كان آلاف الأشخاص يحاولون العودة إلى منازلهم هناك في تحد لأوامر الجيش الإسرائيلي.